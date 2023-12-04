В Можайском районе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации

В новостройке 268 квартир

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дом для переселения участников программы реновации ввели в эксплуатацию на улице Толбухина в Можайском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В Можайском районе по адресу улица Толбухина, дом 2 ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", - сказал Загрутдинов, его слова приводит пресс-служба департамента строительства Москвы.

Жилой дом - двухсекционный с подземной автостоянкой. Отмечается, что путь до станций метро "Молодежная" и "Кунцевская" на общественном транспорте от остановки "Улица Толбухина" займет у новоселов 10 минут, а в 12 минутах ходьбы расположена станция МЦД-1 "Сетунь".

"Фасады здания выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей кофейного цвета, облицованных кирпичом. <...> На фасадах установлены металлические короба для кондиционеров, лоджии застеклены. В доме 268 квартир (однокомнатных - 150, двухкомнатных - 84, трехкомнатных - 34). Семь квартир оборудованы для маломобильных жильцов: в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в департаменте.

Первый этаж нежилой, здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле размещены колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Также в доме установили грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1 тыс. и 400 кг, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Кроме того, новостройку оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе установили детскую и спортивную площадки, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.