В Раменках начали расселять два дома по реновации

С 30 ноября горожане приступили к осмотру жилья

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первая новостройка по программе реновации в районе Раменки на западе столицы передана под заселение. В нее переедут жители домов по адресам: улица Лобачевского, дом 106 и Мичуринский проспект, дом 54, корпус 4, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества (ДГИ).

Отмечается, что после расселения этих двух домов программа реновации в районе будет завершена.

"Новые квартиры в новостройке, возведенной по индивидуальному проекту [по адресу: ул. Светланова, дом 11, корпус 1], получат жители двух старых домов", - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что в новом доме первый этаж будет нежилым, на нем в перспективе откроются коммерческие предприятия для жителей района: магазины, пекарни, пункты выдачи онлайн-заказов и компании сферы услуг. Прилегающая территория благоустроена: организованы спортивная и детская площадки, а также зона для отдыха жителей. В шаговой доступности расположены парк 50-летия Октября, Долина реки Раменки, инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы". Ближайшие станции метро - "Раменки" и "Мичуринский проспект".

"Специалисты департамента городского имущества [Москвы] уже направили предложения равнозначных квартир 321 москвичу, проживающему в отселяемых домах. С 30 ноября горожане приступили к осмотру жилья", - добавил министр правительства Москвы, руководитель ДГИ Максим Гаман.

Также он напомнил, что на портале mos.ru работает суперсервис "Помощь при переселении по программе реновации", который позволяет участникам программы записаться на осмотр и заключение договора с выбором удобных даты и времени, а также загрузить необходимые документы онлайн.

О программе

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.