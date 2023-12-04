Около 160 москвичей в районе Щукино переедут в новые квартиры по реновации

На первом этаже здания начал работу центр информирования по переселению

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новостройка на улице Ротмистрова, дом 2, корпус 4, в районе Щукино на северо-западе столицы передана под заселение по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В новостройку начали переезжать жители дома по адресу: улица Маршала Малиновского, дом 1. Это пятый расселяемый дом в районе, с его отселением первый этап программы реновации в Щукино будет завершен", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что на первом этаже здания начал работу центр информирования по переселению, в котором новоселы смогут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию для переезда в новые квартиры.

Левкин добавил, что дом возведен по индивидуальному проекту. Первый этаж будет нежилым, в перспективе там откроются магазины, пекарни, пункты выдачи онлайн-заказов и компании сферы услуг. Прилегающая территория благоустроена: организованы спортивная и детская площадки, а также зона для отдыха жителей. Недалеко от новостройки расположена зеленая зона - лес Октябрьское радиополе. Также в шаговой доступности находится станция метро "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии метро.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, более 160 жителей дома на улице Маршала Малиновского получили письма с предложением равнозначного жилья в новостройке. К осмотру квартир, записаться на который можно онлайн при помощи суперсервиса "Переезд по программе реновации", они приступили 30 ноября. "Программа реновации в районе Щукино началась в 2021 году, когда жителям пятиэтажки на Авиационной улице предложили квартиры в новостройке на Новощукинской улице. С того момента ключи от жилья получили уже более тысячи москвичей из четырех старых домов", - цитирует пресс-служба Гамана.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5,1 тыс. домов. Всего в районе Щукино по программе реновации подлежат переселению 42 жилых дома, один из которых реконструируют после расселения. В них проживает 8,1 тыс. жителей, заключили в пресс-службе.