В Даниловском районе Москвы передали четвертый дом под заселение по реновации

Новостройка расположена по адресу: улица Дубининская, дом 69А

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четвертая новостройка, возведенная в рамках программы реновации в Даниловском районе на юге столицы, передана под заселение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества (ДГИ).

Дом расположен по адресу: улица Дубининская, дом 69А (ЮАО).

"В новостройку начинается переселение жителей из четырех пятиэтажек по адресам: Павелецкий 2-й проезд, дом 4, корпус 2, Павелецкий 2-й проезд, дом 4, корпус 3, Павелецкий 3-й проезд, дома 6, коруса Б и В. В дальнейшем на месте расселяемых домов появятся две новостройки, уже сейчас для них готовится проектная документация", - сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что на первом этаже нового дома для переселяемых жителей будет работать центр информирования по переселению, куда можно будет обратиться за консультацией к профильным специалистам по всем вопросам, возникающим в ходе переезда. "Москвичи из пятиэтажек 1960-1962 годов постройки приступают к переселению поэтапно. Город уже подготовил предложения новых равнозначных квартир жителям дома по адресу: 3-й Павелецкий проезд, дом 6, корпус В. Первые семьи приступили к осмотру новых квартир, записаться на него можно онлайн при помощи суперсервиса на портале mos.ru. Также этот цифровой ресурс позволяет загрузить необходимые документы и выбрать удобные дату и время для заключения договора", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДГИ Максим Гаман.

Как добавили в пресс-службе департамента, переселение жителей по программе реновации в Даниловском районе стартовало в конце 2020 года. В настоящее время ведется или завершено расселение 10 старых домов. Всего в Даниловском районе в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве подлежит расселению 31 жилой дом, новые квартиры получат 5,1 тыс. человек, резюмировал Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в столице в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.