На неэффективно используемом участке в Черемушках построят жилье по реновации

Инвестиции в развитие участка могут превысить 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок в районе Черемушки на юго-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), там планируется возвести жилье по реновации, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Участок площадью 0,29 га расположен по адресу: улица Каховка, владение 20а. На нем планируется построить современное жилье по программе реновации. Инвестиции в развитие участка могут превысить 1,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что этот участок находится рядом со станцией метро "Зюзино", там расположены устаревшие здания. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, площадь будущего жилья составит 9,5 тыс. кв. м. Помимо строительства жилых объектов, планируется провести работы по благоустройству и озеленению придомовой территории, организовать парковочное пространство, спортивные, детские площадки и зоны отдыха.

В пресс-службе добавили, что сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.