Более 270 жителей начали переезд в дом по реновации на северо-востоке Москвы

В новостройке 176 квартир

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 270 жителей приступают к переезду в новый дом по программе реновации в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

Новостройка возведена по адресу: улица Тайнинская, дом 7, корпус 2. К переезду приступают жители домов по адресам: улица Минусинская, дома 10 и 14. "Подготовили предложения равнозначных квартир для более чем 270 москвичей, проживающих в расселяемых домах на улице Минусинской. С 30 ноября жители дома 10 начали осмотр квартир, а москвичи из дома 14 приступят к переселению в декабре", - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

В новостройке 176 квартир: 32 одно-, 112 двух-, 32 трехкомнатных. Две двухкомнатных квартиры адаптированы для нужд маломобильных граждан. Вокруг дома провели благоустройство, сделали места для тихого и активного отдыха жителей любого возраста.

Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, дом возведен в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой - рядом находятся образовательные учреждения, множество магазинов. "В шаговой доступности благоустроенная территория парка Торфянка с одноименным прудом. До ближайшей станции метро "Бабушкинская" можно дойти пешком примерно за 20-25 минут", - приводятся его слова в сообщении.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.