В Москве бизнес выкупил в рассрочку более 320 объектов недвижимости

Наибольшим спросом у малого бизнеса пользуются помещения в центре столицы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса активно пользуются правом преимущественного выкупа в рассрочку помещений, арендуемых у Москвы, в 2023 году они приобрели таким образом более 320 объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Малый и средний бизнес имеет право преимущественного выкупа помещений, арендуемых у города. При этом они могут внести средства единовременно либо воспользоваться рассрочкой и планомерно вносить платежи в течение пяти или семи лет.

"Последний вариант выбирает большинство предпринимателей - рассрочка позволяет малому бизнесу получить объект в собственность и полноценно использовать его. С начала 2023 года по преимущественному праву выкуплено 329 объектов в десяти округах столицы, из них 323 объекта - в рассрочку", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что выкупить недвижимость у города могут представители малого и среднего бизнеса, арендующие ее не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для помещений, реализованных на специализированных аукционах для малого и среднего предпринимательства, недвижимость не менее пяти лет должна находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом. В этом случае недвижимость приобретается без проведения торгов, по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики.

"Наибольшим спросом у малого бизнеса пользуются помещения в центре столицы - здесь с начала этого года в рассрочку было выкуплено 72 объекта общей площадью 14,7 тыс. кв. м. На севере города арендаторы приобрели 44 помещения площадью 7,2 тыс. кв. м, на юго-западе - 41 площадью 6 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.