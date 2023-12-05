Дом по реновации на Севастопольском проспекте в Москве введут в 2024 году

Всего в доме будет 264 квартиры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новостройку для переселения участников программы реновации на Севастопольском проспекте в Москве введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Черемушки по адресу: Севастопольский проспект, з/у 46/7 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что жилой дом будет двухсекционным с пристроенной одноэтажной частью по индивидуальному проекту. Фасады облицуют керамогранитной плиткой, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 264 квартиры (однокомнатных - 47, двухкомнатных - 177, трехкомнатных - 40). Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - добавили в департаменте.

В департаменте строительства уточнили, что на первом этаже новостройки разместят просторные вестибюльно-входную группу и лифтовой холл, колясочную, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков и технические помещения. Кроме того, в каждой секции установят современные лифты: один грузоподъемностью 1 тыс. кг и два грузоподъемностью 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года. Здания будут расположены прямоугольником, сформировав тем самым закрытое дворовое пространство. Здесь разместятся две игровые детские площадки, спортивная зона, благоустроенные места для тихого отдыха", - заключили в пресс-службе.