В Приморье сообщили об увеличении темпа сдачи домов в 2023 году на 20%

В регионе построили почти 1 млн кв. м жилья

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Строители Приморья увеличили в текущем году темп сдачи домов на 20%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За 2023 год в регионе построен почти 1 млн кв. м жилья. Это лучший показатель на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минстроя, за январь-ноябрь 2023 года ввод жилья вырос до 991 тыс. кв. м. Для покупки квартир жители Приморья все чаще выбирают "Дальневосточную ипотеку". Ей уже воспользовались более 18 тыс. семей - сумма выданных льготных кредитов составила 80 млн 800 тыс. рублей.

В конце ноября по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотечной программы расширили - теперь она носит название "Дальневосточная и арктическая ипотека". Согласно программе, жилье по льготной ставке в 2% могут приобрести педагоги и медработники, отработавшие в Арктике не менее пяти лет, супруги не старше 35 лет, одинокие родители с несовершеннолетними детьми, приезжие специалисты и обладатели дальневосточного гектара.