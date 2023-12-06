Дачи и коттеджи с начала года подорожали почти во всех регионах России

Стоимость частных домов снизилась только в Магаданской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дачи и коттеджи с начала 2023 года подорожали почти во всех регионах Российской Федерации, в среднем - на 15,5%, до 6,9 млн рублей за объект. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Из 85 исследованных регионов частные дома подорожали во всех, кроме Магаданской области, где снижение общей цены объекта составило 6,1%. Средняя цена домовладения по России с начала года поднялась на 15,5%, до 6,9 млн рублей", - говорится в материалах.

Как уточнили ТАСС аналитики, больше всего за неполный год дома выросли в цене в республиках Алтай (+45,9%) и Чувашия (+40,5%), Курганской (+34,7%), Мурманской (+33,1%) областях, в Дагестане (+32,1%), Алтайском крае (+32%), Нижегородской (+29,4%), Кировской (+28,1%), Ивановской (+25,8%) и Челябинской (+25,7%) областях. Наиболее слабый рост отмечен в Еврейской АО (+0,6%), Сахалинской области (+0,8%), Севастополе (+1%), Хабаровском крае (+2,7%), Чукотском АО (+3,3%), Московской области (+3,3%), Красноярском крае (+4,5%) и Калининградской области (+4,6%). В Ленинградской области цены за 11 месяцев выросли на 6,1%.

В первой половине года в продажу поступило большое количество недорогих домов и дач, но в течение лета и осени часть этих объектов раскупили, а часть сняли с продажи до следующего высокого сезона, пояснил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, в результате на рынке осталась дорогая недвижимость, средняя цена снова стала расти. "Кроме того, сегмент испытывает приток спроса с рынка квартир, где ипотека становится сейчас менее доступной. Покупая дом за ту же цену, что и квартиру, семья получает значительно большую жилую площадь, не говоря уже об участке земли. Ну и еще одним фактором роста цен стали инфляция и подорожание строительных материалов", - отметил собеседник агентства.

По данным аналитиков, самые доступные индивидуальные дома сейчас находятся в Курганской области, где они стоят 3 037 098 рублей, уступая столичным объектам в 8,6 раза. Также приемлемые варианты можно найти в Еврейской АО (3 253 264 рубля), Кемеровской области (3 299 907 рублей), Мордовии (3 663 894 рубля), Архангельской (3 787 494 рубля), Псковской (3 827 666 рублей) областях, Республике Коми (4 002 372 рубля), Брянской (4 054 152 рубля), Рязанской (4 072 818 рублей) областях и Чувашии (4 280 700 рублей).