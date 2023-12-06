В столичном районе Котловка строят три жилых дома по программе реновации

Всего в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 82 домов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Три жилых дома строят для переселения по программе реновации на территории района Котловка. В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 63,7 тыс. кв. м, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройки возводят по адресам: Нагорная ул., вл. 5А; Ремизова ул., вл. 11, корп. 2; Большая Черемушкинская ул., вл. 25Б.

"На территории района Котловка для переселения по программе реновации строят три жилых дома. В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 63,7 тыс. кв. м. <...> С момента старта программы в районе введено четыре новостройки. Всего в районе Котловка новые квартиры по программе реновации получат жители 82 домов", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента строительства.

Отмечается, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми, там разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.