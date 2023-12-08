Эксперты назвали частые страховые случаи с жильем в РФ в новогодние праздники

Как сообщили в пресс-службе компании Росгосстрах, самыми распространенными происшествиями с недвижимостью в период с 1 по 10 января являются пожары

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более трети страховых случаев с недвижимостью с 1 по 10 января приходится на пожары, сообщила пресс-служба компании Росгосстрах.

"37% страховых случаев с недвижимостью в новогодние праздники 2023 года приходилось на пожары. 30% заявлений было подано из-за повреждения жидкостью, а 15% - в связи с противоправными действиями третьих лиц, в том числе кражами", - сказано в сообщении пресс-службы.

Росгосстрах проанализировал страховые случаи с домами и квартирами в России, которые произошли с 1 по 10 января 2023 года. По данным исследования, количество страховых случаев увеличилось на 27% относительно предыдущих двух лет.

По мнению начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлии Серовой, причина в том, что россияне уезжают за город отмечать Новый год, оставляя собственное жилье без присмотра. "В 2023 году мы отмечали рост заливов и противоправных действий третьих лиц в новогодние праздники, особенно по сравнению с новогодними каникулами 2021 года, когда из-за пандемии россияне почти никуда не ездили", - приводит пресс-служба ее комментарий.

Чаще всего за выплатами по страховке обращались владельцы недвижимости в Московской, Вологодской и Нижегородской областях. Также в топ попали республики Татарстан и Башкортостан, Костромская область, Чувашия и Ульяновская область. Самой большой компенсацией Росгосстраха по страхованию жилья компании в 2023 году стала выплата в 13,5 млн рублей владельцу дачного дома из Ногинского района Московской области. Причиной возгорания застрахованного одноэтажного строения из бруса стала авария на электросети. По договору на 12,5 млн рублей был застрахован сам дом и еще на 1 млн рублей - находившееся в нем имущество.