"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг девелопера "А101" до уровня ruA

Агентство отметило, что рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг девелоперской группы компаний "А101" до уровня ruA. Прогноз по рейтингу стабильный, сообщила пресс-служба девелопера.

"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО "А101" до уровня ruA, прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой и высокой рентабельностью. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает слабая оценка риск-профиля отрасли жилищного строительства, удовлетворительный уровень ликвидности. Повышение рейтинга девелопера связано с ростом объема текущего строительства, сокращением корпоративного долга, а также ожидаемым улучшением финансовых показателей по мере роста строительной готовности проектов, сдачи объектов и раскрытия счетов эскроу.

В частности, в этом году объем текущего жилищного строительства девелопера (без учета нежилых и инфраструктурных объектов) составил 1,3 млн кв. м и превысил бенчмарки агентства. Объем земельного банка группы оценивается как высокий и при текущих темпах строительства создает обеспеченность ресурсной базой на срок, существенно превышающий три года. Отмечается, что стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Ранее рейтинговое агентство АКРА присвоило ГК "А101" кредитный рейтинг А(RU), прогноз стабильный. При присвоении рейтинга агентство учитывало, в частности, опыт девелопера в реализации проектов комплексного освоения территории, а также значительный размер земельного банка в собственности. Рейтинг АКРА был присвоен группе впервые.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области. В 2022 году девелопер ввел в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.