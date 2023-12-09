В Якутске начали строительство нового жилого квартала на берегу Лены

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что комплекс является частью мастер-плана развития города

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство нового жилого комплекса "Ленские высоты" на берегу реки Лены началось в Якутске. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

"В Якутске дан старт началу строительства жилищного комплекса "Ленские высоты". Проект родился чуть больше двух лет назад, тогда это была просто идея о реновации территории Речпорта города Якутска. И я очень рад, что сегодня эта идея воплощается в жизнь", - написал Николаев.

Он уточнил, что новый жилой квартал площадью 33,7 га расположен на территории бывшего грузового причала речного порта. Комплекс является частью мастер-плана развития Якутска.

"Проект редевелопмента речного порта - строительства крупнейшего в Дальневосточном федеральном округе современного жилого квартала с собственной инфраструктурой и прогулочной набережной реализуется в рамках механизма комплексного развития территорий. Благодаря ему жители получат качественное жилье в комфортной городской среде. Проектом предусмотрено строительство четырех детских садов по 350 мест каждый и двух школ по 1 100 мест каждая", - сообщили в правительстве Якутии. Район возводят на основании соглашения о комплексном развитии территории между специализированным застройщиком "Речной порт "Якутск" и администрацией Якутска.

Общая площадь квартир составит 363 тыс. кв. м, коммерческой инфраструктуры - 16 тыс. кв. м. Проект позволит улучшить жилищные условия тысяч семей, а сам микрорайон станет речным фасадом столицы республики, уточнили в правительстве. В проекте учли современные урбанистические и архитектурные тренды - переменная этажность домов, уникальный архитектурный облик, закрытые благоустроенные дворы, собственная пешеходная благоустроенная набережная. В квартале запроектированы парковочные места в теплом стилобате, запланирована собственная коммерческая инфраструктура: в кафе или магазин, расположенные на первых этажах корпусов, можно будет попасть, не выходя на улицу.

Как отметили в правительстве, долгосрочное проектное финансирование строительства "Ленских высот" предоставлено банком ДОМ.РФ. в размере 50,3 млрд рублей.