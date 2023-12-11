Эксперты ждут снижения спроса на ипотеку на треть в случае повышения первого взноса

При они отметили, что полного отказа от ипотеки не произойдет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рост минимального первоначального взноса по льготным ипотечным программам может привести к сокращению количества заемщиков на 20-30%, однако полного отказа от ипотеки не произойдет, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В сентябре правительство РФ повысило первоначальный взнос для льготных ипотечных кредитов с 15% до 20% от суммы договора о покупке жилья. Эта мера не привела к существенному падению количества выдач ипотечных кредитов, так как низкая кредитная ставка льготных программ стала еще более привлекательной. Недавно Минфин внес в правительство проект постановления, который предполагает вновь повысить размер минимального первоначального взноса - уже до 30%. Также министерство финансов предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов.

Спрос на квартиры меньшей площади

"Если условно "отрезать" все кредиты с первоначальным взносом меньше 30%, то кредитование сократится минимум на треть от текущих уровней. Любое увеличение первоначального взноса более чувствительно, чем повышение ставки", - сказал ТАСС главный эксперт компании "Русипотека", руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко. По его мнению, спрос на ипотеку не прекратится, учитывая то, что ставки по льготным программам в два-три раза ниже рыночных. "Фактически для среднего кредита при увеличении первоначального взноса с 20 до 30% человеку надо приносить дополнительно около 1 млн рублей по льготным программам и 800 тыс. рублей по обычным. Средний льготный кредит - 5 млн, средний вообще - 4 млн. Кто-то найдет сам, кому-то помогут родственники, кто-то купит меньшую квартиру", - считает он.

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов также прогнозирует, что повышение первого взноса до 30% уменьшит число потенциальных заемщиков на 20-30%. "В оперативном режиме этот показатель мы не отслеживаем. Проходили новости, что в двух банках требования к взносу повысили до 50%. <...> Причины принятия подобного решения в Газпромбанке и Совкомбанке нам неизвестны", - отметил эксперт.

Повышение взноса и снижение процентов

По информации финансового маркетплейса "Выбери.ру", лидеры ипотечного кредитования Сбербанк и ВТБ пока сохраняют первоначальный взнос по программам с господдержкой на уровне 20,01%. Исполнительный директор "Выбери.ру" Ярослав Баджурак ожидает, что рост минимального первоначального взноса по программам с господдержкой до 30% приведет к "ипотечной зиме". "По нашим данным, новые ограничения в отношении первоначального взноса уже снизили онлайн-спрос на 8% относительно октября", - заявил он. По мнению эксперта, новое повышение первоначального взноса по ипотеке на 10% приведет к падению спроса еще минимум на 20%. "А значит, от покупки квартиры откажется каждый пятый потенциальный заемщик", - убежден он.

Решение по повышению минимального первоначального взноса по госпрограммам до 30% пока не принято, отмечает эксперт, но некоторые банки, по его словам, заранее подняли первоначальный взнос выше 20%. "Так, в Газпромбанке минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке теперь составляет от 30,01% для зарплатных клиентов и 50% - для всех остальных заемщиков", - отметил Баджурак.

Гордейко подчеркнул, что первый взнос в банках растет неравномерно. "Точнее так: остается все меньше банков, где можно получить кредит с первоначальным взносом меньше 20%. Это единичное предложение. Возрастает премия в виде более низкого процента по кредитам с первоначальным взносом 30 и более процентов", - добавил он.

Надежда - на лидеров рынка

Старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов считает, что в этом году сумму первоначального взноса банки-лидеры ипотечного рынка не повысят. "Совкомбанк, который поднял первый взнос по вторичке до 50% и повышает его на новостройки, не входит в число основных игроков рынка. Лидеры рынка будут держаться до последнего. Если по вторичке в зависимости от заемщика уже могут поднять до 30%, то новостройки - это драйвер количества выдач", - пояснил он. По словам эксперта, в декабре банкам нужно выполнить план, возможного повышения суммы первоначального взноса следует ждать не раньше января-февраля 2024 года.