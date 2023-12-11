Путин считает, что у медиков можно не требовать наличие стажа для арктической ипотеки

Президент подчеркнул, что "медики - эта та категория, которая нужна на территориях подобного рода"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым исключить требование иметь стаж работы для медиков для получения льготной арктической ипотеки.

"Я согласен. Ваш пример показывает, что этот инструмент - двухпроцентная ипотека - позволяет людям закрепляться на тех территориях, где они хотели бы жить, тем более здесь условия достаточно суровые", - сказал глава государства во время беседы с первыми получателями арктической ипотеки. Таким образом он ответил на предложение семьи из Мончегорска Мурманской области исключить требование наличия стажа работы для медиков при получении арктической ипотеки.

По мнению Путина, если у граждан возникает желание остаться на этих территориях, "это очень хорошо, это закрепляет людей за этими территориями - жили на съемной квартире, теперь своя появилась".

Президент уверен, что "такая возможность должна быть у большего количества людей". На его взгляд, "медики - эта та категория, которая нужна на территориях подобного рода". Глава государства пообещал, что обсудит прозвучавшую идею. "Думаю, что к этому решению мы и подойдем", - сказал он.