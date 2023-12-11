Чекунков сообщил о выдаче банками по арктической ипотеке 122 кредитов на 514 млн рублей

Глава Минвостокразвития отметил, что за первые дни работы программы 20 банков получили 6 тыс. заявок

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. 122 кредита на общую сумму 514 млн рублей выдали за первые дни после запуска программы "Арктическая ипотека". Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое проводит президент России Владимир Путин.

"За первых два дня работы программы 20 банков получили 6 тыс. заявок, уже выдано 122 кредита на сумму 514 млн рублей", - сказал он.

Механизм льготной ипотеки запустили в Арктике в этом декабре. Соответствующее поручение о запуске ипотеки под 2% для молодых семей ранее дал глава государства. Таким образом, на Арктическую зону распространены условия существующей программы "Дальневосточная ипотека". Позже президент дал поручение распространить льготную ипотеку на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и территорий Арктики.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. В настоящее время она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на срок до 20 лет. Запуск программы простимулировал спрос на новостройки, что привело к двукратному росту площади строящихся проектов в ДФО с 2,1 млн кв. м в 2019 году до 4,9 млн кв. м в 2023 году.