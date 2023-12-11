Компаниям-нарушителям не продлят лицензии на управление многоквартирными домами

В частности, из текста постановления следует, что теперь нельзя продлять лицензию компаниям, которые задолжали ресурсоснабжающей организации или не оплачивают вывоз мусора в течение двух месяцев

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новые правила лицензирования управляющих компаний позволят не продлевать лицензии тем, кто плохо обслуживал дома и задерживал платежи, следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

"Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации привести в трехмесячный срок методические рекомендации по разработке административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, включая примерные формы документов, используемых при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в соответствие с настоящим постановлением", - сказано в документе.

В частности, из текста постановления следует, что теперь нельзя продлять лицензию на деятельность по управлению многоквартирными домами компаниям, которые задолжали ресурсоснабжающей организации или не оплачивают вывоз мусора в течение двух месяцев.

По мнению аналитика Народного фронта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, изменения в положение о лицензировании станут "черной меткой" для тех компаний, которые систематически не справлялись со своими обязанностями и совершали сомнительные финансовые операции по собираемой с граждан оплате ЖКХ. "Раз в пять лет компании обязаны продлить в ГЖИ лицензию, и по новым правилам, которые предлагает правительство, сделать это можно будет только при отсутствии грубых нарушений правил содержания общего имущества, например, несвоевременная подготовка дома к отопительному сезону в течение года, предшествующего дате истечения срока лицензии", - рассказал он ТАСС.

По его словам, важно, чтобы в регионах заработал предложенный Минстроем механизм гарантирующей управляющей организации, которая будет обеспечивать эксплуатацию инженерных систем в "брошенных" домах. "Сегодня выдано более 19 тысяч лицензий для управляющих компаний, и в случае отзыва разрешения на управление домами жильцы не должны оказаться брошенными", - отметил он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сокращении с 30 до 5 рабочих дней срока принятия решения о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД). Также предлагается проводить проверку квалификации лица, претендующего на получение такой лицензии, в том числе в формате электронного квалификационного экзамена. Сейчас электронный формат сдачи не предусмотрен.