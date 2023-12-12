Сочи и Волгоград опередили Москву по темпам роста цен на новостройки в 2023 году

Москва заняла 13-е место в рейтинге

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Жилье в новостройках подорожало с начала 2023 года в среднем на 7%. Среди лидеров, опередивших Москву по темпам роста цен за квадратный метр, - Волгоград, Воронеж и Сочи, следует из данных исследования федерального портала "Яндекс. Недвижимость".

"Среди лидеров по росту стоимости квадратного метра - Волгоград, Воронеж, Сочи и Краснодар. На ноябрь 2023 года квадратный метр в новостройках сильнее всего подорожал в Волгограде - на 44% и составил 115 тыс. рублей. Самая высокая средняя цена квадратного метра по всей стране и самый стремительный рост в рублевом эквиваленте зафиксирован в Сочи - 421 тыс. рублей", - говорится в исследовании. Москва заняла 13-ю строчку, а средняя цена 1 кв. м в столице достигла 334 тыс. рублей.

По данным аналитиков, к городам с наиболее динамичным ростом цен на жилье по итогам полугодия также относятся Воронеж с ростом в 28% до 109 тыс. рублей, Санкт-Петербург с ростом в 7%, теперь средняя стоимость 1 кв. м в городе равна 246 тыс. рублей.

Согласно исследованию, к концу года рост цен на новостройки замедлился и с октября стоимость поднялась в среднем на 2%. "В течение этого года рынок первичной недвижимости с точки зрения спроса чувствовал себя комфортнее, чем годом ранее. С января по октябрь в Москве количество сделок выросло на 26,5%, в Санкт-Петербурге - на 5,5%. К концу года рост замедлился: рынок стал наблюдать за изменениями, которые начали происходить в связи с пересмотром ипотечных условий. Это сказалось и на динамике предложения", - прокомментировал руководитель службы аналитики в "Яндекс Недвижимости" Алексей Муханов.