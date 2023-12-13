В селе Анюйск на Чукотке до конца 2024 года построят три многоквартирных дома

Квартиры предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

ТАСС, 13 декабря. Три многоквартирных дома для переселения граждан из ветхого жилья построят до конца 2024 года в селе Анюйск на Чукотке, расположенном на границе с Якутией. Об этом ТАСС сообщили в окружном правительстве.

"Планируется, что до конца 2024 дома будет построено три дома - один на 20 квартир и еще два на 10 для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Территория возле домов будет благоустроена детскими и спортивными площадками", - сообщили в окружном правительстве.

Уточняется, что квартиры в новых домах будут разного метража - до 66 кв. м. Квартиры предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года.

Темпы возведения жилья на Чукотке - одни из самых низких в стране. Это связано с удаленностью региона и, как следствие, сложной логистикой.

Село Анюйск - удаленное чукотское село на границе с Якутией. В нем проживают порядка 400 человек.