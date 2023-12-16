В Москве в этом году отремонтировали более 1 тыс. фасадов жилых домов

Всего по программе капремонта в городе провели работы на более чем 9 тыс. фасадов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства за год привели в порядок более 1 тыс. фасадов жилых домов, сообщается в Telegram-канале комплекса.

"Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В этом году отремонтировали более 1 тыс. фасадов, для каждого типа использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, что защищает их от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуют и окрашивают в два слоя. Для ремонта фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, используется полимерцементная смесь на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет.

Всего по программе капремонта домов в Москве с 2015 года провели работы на более чем 9 тыс. фасадов.