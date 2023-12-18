На юге Москвы портовый кран сохранится как арт-обьект при редевелопменте порта

Кран покрасят и покроют специальным составом, а под ним сделают качели с видом на воду

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Один из 13 кранов Южного порта столицы избежит демонтажа в ходе редевелопмента территории и будет переоборудован в арт-объект. Об этом говорится в сообщении Ассоциации застройщиков Южного порта.

"Кран GANZ, который планируют сохранить, в этом году отметил 42 года эксплуатации. В период расцвета Южного порта он отгружал продукцию крупнейших московских домостроительных комбинатов для важнейших строек страны - ВАЗа, КАМАЗа, "Атоммаша" и городов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса", - говорится в сообщении.

Всего же в гавани сохранилось 13 портовых кранов: 2 венгерских GANZ и 11 немецких "Альбатросов" возрастом 40-50 лет. В ближайшее время территорию начнут постепенно освобождать от старых строений и портового оборудования.

Что будет сделано

Реконструировать кран будут прямо в порту, так как работать с объектом высотой в 49 м и весом в 270 тонн можно только на месте. Ряд технических внутренних элементов будет демонтирован. Затем его покрасят и покроют специальным составом.

"Под ним планируют сделать качели с видом на воду, а благодаря "высокому росту" и оригинальной ночной подсветке его хорошо будет видно со всех сторон Москвы-реки, в том числе посетителям соседних парков Коломенское и "Остров мечты", - отмечается в сообщении.

Московский Южный порт - крупнейший в Европе проект редевелопмента портовой территории - на площади более чем 600 га запланировано масштабное строительство жилья.

Примеры адаптивного использования портовых кранов есть как в России - арт-объект "Дудинский жираф", созданный на основе портового крана "Кировец", так и за рубежом. В Копенгагене в старом кране работает мини-отель, в Амстердаме - оборудованы трехуровневые апартаменты, в Шанхае краны оставлены на прогулочной набережной на месте крупного порта.