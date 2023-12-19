В Приморье к 2025 году построят более 1,1 тыс. квартир в арендных домах

По словам губернатора региона Олега Кожемяко, в 2023 году построили 1,3 млн кв. м жилья

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство 1 121 квартиры в 10 арендных домах планируют завершить в Приморье к 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко, выступая с инвестиционным посланием, в котором рассказал о достижениях уходящего года и планах.

"Приморский край - лидер на Дальнем Востоке по объемам строительства жилья. Каждый третий кв. м жилой площади в Дальневосточном федеральном округе приходится на Приморский край. 1,3 млн кв. м жилья [построено] в 2023 году. Десять арендных домов будет построено к 2025 году, [там спроектирована] 1 121 квартира", - говорится в материалах к инвестиционному посланию главы региона.

Арендные дома построят в городах Артеме, Дальнегорске и Арсеньеве, а также в селах Чугуевка и Яковлевка.

Возможность получить квартиру в аренду по цене вдвое ниже рыночной в Приморском крае предоставляется работникам образования, здравоохранения, силовых структур, а также ключевых предприятий региона. Через три месяца после заселения граждане могут приобрести эти же квартиры по программе "Доступная ипотека".