Новые участники СЭЗ новых регионов построят более 70 тыс. кв. м жилья в ЛНР

По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, новые резиденты реализуют инвестиционные проекты на общую сумму почти 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Шесть новых участников свободной экономической зоны (СЭЗ), созданной в новых регионах России, построят более 70 тыс. кв. м жилья в городах ЛНР, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас сразу шесть компаний стали участниками СЭЗ - они планируют построить в Луганске и Свердловске ЛНР многоквартирные дома и жилые комплексы общей площадью более 70 тыс. кв. м", - приводятся его слова на сайте правительства РФ.

По информации вице-премьера, новыми резидентами СЭЗ, созданной в новых регионах по поручению президента, стали шесть компаний-застройщиков, которые реализуют в Луганской Народной Республике инвестиционные проекты комплексного жилищного строительства на общую сумму почти 2,5 млрд рублей. "Минстрой республики совместно с муниципалитетами провели большую работу и подобрали 109 участков под жилищное строительство общей площадью 886 га. По расчетам, на них можно построить около 1,5 млн кв. м жилья", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что для развития жилищного строительства и обеспечения граждан доступным и комфортным жильем в новых регионах по поручению президента реализуется программа льготной ипотеки под 2% годовых. Также зампред правительства отметил, что для застройщиков, получивших статус участника СЭЗ, предусмотрены преференции в части налогообложения, землепользования и градостроительной деятельности. В том числе льготные условия проектного финансирования, льготный порядок предоставления земельных участков в аренду и упрощение согласовательных процедур в градостроительной деятельности.

В свою очередь, генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" (ФРТ) Ильшат Шагиахметов уточнил, что развитие жилищного строительства на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является одной из приоритетных задач для ФРТ как управляющей компании свободной экономической зоны в новых регионах. "Мы подписали соответствующие договоры с шестью застройщиками об аренде земельных участков в ЛНР и строительстве на них 10 многоквартирных домов, что позволит улучшить жилищные условия более чем для 1 тыс. семей", - приводится в сообщении его комментарий.

По данным ФРТ, в единый реестр участников свободной экономической зоны внесены уже 59 компаний и предприятий из новых регионов с общей суммой заявленных инвестиций более 34 млрд рублей. Шагиахметов подчеркнул, что, помимо импульса для развития экономики новых регионов, работа СЭЗ дает еще и важный социальный эффект: в реализации инвестиционных проектов будут задействованы около 38 тыс. человек, компании создадут более 3 тыс. новых рабочих мест.