Девелопер ФСК может вложить в покупку новых активов 70 млрд рублей

Президент ФСК Владимир Воронин напомнил, что в 2023 году группа компаний провела несколько крупных сделок, в том числе M&A

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Девелоперская группа "ФСК" может вложить в покупку новых активов 70 млрд рублей в 2024 году. Об этом журналистам сообщил президент ФСК Владимир Воронин.

"У нас есть в целом 70 млрд рублей на покупку разных активов, в том числе площадок. А дальше будем гибко смотреть, что выгоднее", - сказал он.

Воронин напомнил, что в 2023 году группа компаний "ФСК" провела несколько крупных сделок, в том числе M&A. Несмотря на несколько непрофильных сделок, компания намерена и дальше развивать девелоперское направление как основное. "Еще несколько [производственных] кластеров мы прорабатываем. Где-то будет совместное предприятие, где-то выкуп", - добавил он. По его словам, речь идет и о российских активах - не только об активах, принадлежащих иностранцам.

Группа компаний "ФСК" специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса, коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. Девелопер строит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, а также в Краснодарском и Приморском крае. В 2023 году группа приобрела российские активы бельгийской компании Sibelco, которая является лидером в области переработки стекла, а также российские активы шведского девелопера Bonava. Выручка девелопера за 2022 год составила более 174 млрд рублей.