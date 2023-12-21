В новых регионах подобрали площадки для строительства жилья на 2-3 млн кв. м

На территориях уже возвели около 55 домов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Совокупная площадь перспективных для строительства жилья в новых регионах России участков составляет сейчас 2-3 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас мы ведем жесткую политику по развороту жилищного строительства. Мы выявляем свободные земельные участки, возможности коммуникаций, делаем градостроительные планы. В работе находятся на 2-3 млн кв. м площадки", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в новых регионах к этому моменту восстановили несколько тысяч жилых домов и построили около 55 новых домов - примерно на 5 тыс. квартир.

По оценке Хуснуллина, готовность новых регионов к отопительному сезону сейчас составляет 99%.