Греф заявил об отсутствии признаков "пузыря" на рынке ипотеки

Глава Сбербанка отметил наличие неудовлетворенного спроса

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии каких-либо признаков "пузыря", или перегрева, на рынке ипотечного кредитования, но есть неудовлетворенный спрос. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы не видим перегрева <…>. Перегрев рынка - это не только когда цена растет, он должен иметь тенденцию к тому, что он лопнет. Но у нас настолько неудовлетворенный спрос, что пока никаких признаков "пузыря" я не вижу. В ближайшие годы эта проблема точно не актуальна. Объективно - ни одной предпосылки я не могу найти", - сказал он.

При этом Греф отметил, что в следующем году рынок ипотеки существенно замедлится.

"Мы считаем, что в следующем году рынок будет расти значительно медленнее в силу тех ограничений, которые есть. Нам представляется, что мы вряд ли выйдем на те объемы, которые мы выдали в этом году. Наши прогнозы - от 80% до 100% от выдачи этого года", - заключил он.