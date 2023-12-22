В городах Сибири цены на вторичное жилье выросли более чем вдвое за четыре года

Директор агентства "РИД Аналитикс" Елена Ермолаева отметила, что в Барнауле стоимость увеличились на 112%, в Кемерове - на 113%

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Цены на вторичное жилье за последние четыре года выросли в некоторых городах Сибири более чем в два раза. Вторичка в Барнауле подорожала на 112%, а в Кемерове - на 113%. Такие данные привела на расширенном заседании ассоциации "Региональный деловой клуб строителей" в пресс-центре ТАСС директор агентства "РИД Аналитикс" Елена Ермолаева.

"Прирост цен в городах Сибири. За четыре года - с января 2020 года по ноябрь 2023 года в Новосибирске прирост цен [на вторичное жилье] составил 59%, в Красноярске - 87%, в Барнауле - 112%, в Кемерове - 113%. Темпы прироста цен, конечно, впечатляют. И можно заметить, что города разные по масштабу и по численности населения, но тенденция везде одинаковая. И интересно, что в небольших городах, таких как Барнаул и Кемерово, цены выросли даже более существенно, чем в крупных Новосибирске и Красноярске", - сказала Ермолаева.

В Новосибирске самый существенный рост цен был отмечен в 2021 году, она также отметила, что в последние три года в этом городе цены на жилье растут быстрее, чем доходы населения. Цены на новостройки в последние годы в Новосибирске растут еще быстрее, чем на готовое жилье. Это, в частности, связано с ростом качества нового жилья и благоустройства территории. Кроме того, Ермолаева отметила, что с введением эскроу-счетов строительные компании не нуждаются в привлечении средств от покупателей и не склонны делать скидки на начальных этапах строительства.

Директор агентства привела данные, что в Новосибирске разница стоимости квадратного метра жилья в новостройке и во вторичном фонде составляет 25%. "Это абсолютный рекорд за всю постсоветское время", - сказала она.

Основная причина более высокой стоимости нового жилья, по мнению эксперта, заключается в том, что средняя ставка по ипотеке в России, и в Новосибирске в частности, на новостройки, почти в два раза ниже, чем на готовое жилье. "Тандем банков и строительных компаний приводит к тому, что они заинтересованы в росте рынка новостроек, и у них есть все рычаги, в том числе субсидированная ипотека", - сказала Ермолаева.

Тем не менее, отметила эксперт, по данным аналитики, в Новосибирске на текущий момент хранить средства на банковском депозите выгоднее, чем покупать готовое жилье с целью инвестирования.