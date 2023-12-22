В Новосибирской области в 2023 году ввели на 23% больше жилплощади, чем в 2022 году

Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что объем жилья составляет 2,75 млн кв. м

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Застройщики Новосибирской области ввели в 2023 году рекордные за все время наблюдений 2,75 млн кв. м жилья, что почти на 23% больше показателя прошлого года - 2,24 млн кв. м. До конца года этот показатель планируется довести до более чем 2,8 млн кв. м, сообщил областной министр строительства Алексей Колмаков на заседании ассоциации "Региональный деловой клуб строителей" в пресс-центре ТАСС.

"Впервые за всю историю статистических наблюдений в 2023 году будет достигнут абсолютный рекорд по вводу жилья. Более 2,8 млн кв. м. Сейчас уже этот показатель - 2,75 млн", - сказал он, уточнив, что прошлом году этот показатель был на уровне 2,24 млн кв. м.

Согласно представленным им данным, предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году - было введено около 2,59 млн кв. м. Кроме того, в 2023 году, по его словам, объем выдачи ипотеки в регионе составил порядка 1,1 млрд рублей - также рекордное значение. Это больше 400 млн рублей в 2019 году на 166%.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также отметил, что в 2023 году региону удалось нарастить темпы строительства не только в облцентре, но и в других муниципалитетах: в городах Обь, Татарск и других населенных пунктах, в том числе отдаленных. Толчком, для этого, по его словам, послужили бюджетные программы, инициированные правительством и депутатами региона.