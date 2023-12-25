Последний в Волгоградской области многоквартирный дом-долгострой сдали спустя 13 лет

Всего в доме 225 квартир, из них 40 принадлежат дольщикам

ВОЛГОГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Дольщики 14-этажного многоквартирного дома в самом южном районе Волгограда спустя 13 лет с начала его строительства получили ключи от квартир. Дом стал последним долгостроем в регионе, его сдача полностью закрыла вопрос по восстановлению прав обманутых дольщиков, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Дольщики последнего в Волгоградской области долгостроя получили ключи от квартир в канун Нового года. Строительство 14-этажного дома на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда было начато ООО "Волгстрой плюс" еще в 2010 году", - сказали в пресс-службе, добавив, что сдача дома полностью закрыла вопрос по восстановлению прав обманутых дольщиков волгоградского региона.

В ведомстве уточнили, что в доме 225 квартир, из них 40 - это квартиры дольщиков. Объект дважды передавали от одной недобросовестной компании к другой. В итоге с помощью поддержки региона специализированный застройщик "Монумент Плаза" получил субсидию на подключение многоэтажки к инженерным сетям, а также земельный участок под реализацию собственного жилищного проекта.

По данным администрации региона, с 2014 года в Волгоградской области вопрос восстановления прав обманутых дольщиков решался в плановом порядке. В итоге достроили 107 проблемных многоквартирных домов: в конце декабря 2023 года помимо многоэтажки в Красноармейской районе Волгограда также сдали МКД "Петровский-2" в Советском районе. В общей сложности с этого периода восстановлены в правах более 10 тыс. семей или около 40 тыс. человек.