В Ивановской области в эксплуатацию ввели все дома для обманутых дольщиков

В регионе восстановили права 432 человек

ТАСС, 25 декабря. В Ивановской области в эксплуатацию ввели три последних проблемных дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию последних трех проблемных домов дольщиков - на улице Лежневской, пересечении улиц Красных Зорь и Менделеева, улице Зверева. В результате удалось восстановить права 432 пострадавших дольщиков", - говорится в сообщении.

К заселению готов самый крупный объект долевого строительства в Ивановской области - жилой комплекс "Зеленая Роща" на улице Лежневская в Иванове, где квартиры ждали 324 человека. Также ввели в эксплуатацию дом ООО "Ивстройинвест" и ООО "Пума".

Ранее губернатор Ивановской области сообщал, что в 2017 году в регионе было 2 760 человек, чьи права как дольщиков нарушили. Сейчас их почти в шесть раз меньше, и по каждому долгострою выбран путь решения.