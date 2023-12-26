В Комсмольске-на-Амуре увеличили объемы ввода жилья

В 2023 году построили 23 тыс. кв. м жилого пространства, уточнили в городской администрации

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Показатели ввода жилья увеличились в Комсомольске-на-Амуре, в 2023 году ввели 23 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в городской администрации.

"В прошлом году было введено 20 тыс. квадратных метров жилья, из них 5,3 тыс. квадратных метров - в многоквартирных домах и 14,84 тыс. пришлось на индивидуальное жилищное строительство. В 2023 году построили 23 тыс. кв. м жилья. Из них почти 19,5 тыс. индивидуального и 3,5 тыс. - в многоэтажных домах", - сказали в администрации.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Жорник, в этом году были сданы многоэтажки на улице Красногвардейской и на пересечении улиц Советской и Калинина. Достраивается жилой дом на проспекте Первостроителей, возводятся жилые здания на проспектах Интернациональном и Московском. Строятся таунхаусы на улице Свердлова.

Жорник добавил, что в городе продолжают реализацию программы обеспечения жильем молодых семей. "В 2023 году выдано 41 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них 30 - семьи, имеющие трех и более детей, и 11 - семьи, имеющие одного или двух детей", - написал глава.

Также продолжается работа по расселению людей из аварийного жилого фонда. Сейчас идет четвертый этап. Для расселения четырех аварийных домов, расположенных в Центральном округе города, на государственные деньги приобретены квартиры на вторичном рынке. "Сейчас администрация города заключает с гражданами договора социального найма. Благодаря этому уже совсем скоро в Центральной исторической части города вообще не останется "деревяшек" 30-50-х годов постройки", - отметил Жорник.

Поселок Берлин

Жорник сообщил, что в городе ведется поэтапное расселение поселка Берлин в микрорайоне Дружба.

Местные жители в 2020 году пожаловались главе Хабаровского края Михаилу Дегтяреву на плохое качество домов в поселке. В частности, люди отмечали, что в стенах домов есть асбест, кроме того, в зданиях завелись блохи и крысы. По их словам, плохие условия проживания оказывают влияние на здоровье.

"За это время благодаря финансовой поддержке правительства края проведено два этапа переселения. Жители 89 помещений получили новое благоустроенное жилье на Дружбе", - написал Жорник.

В настоящее время для третьего этапа расселения осуществляется закупка 27 квартир.

Поселок Берлин получил такое название, поскольку конструкции для домов завозили из ГДР. Сборно-щитовые дома были построены в 1980-х годах как временные для строителей ТЭЦ, и в панелях действительно использовался асбест. После окончания работ на ТЭЦ строителей должны были расселить, но процессу помешала начавшаяся в стране перестройка.