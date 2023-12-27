Мутко ожидает выдачи ипотеки в РФ по итогам года на уровне рекордных 7,8 трлн рублей

По словам гендиректора ДОМ.РФ, растущий ипотечный портфель должен отражать увеличение качества жизни россиян

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совокупный объем выданных по итогам 2023 года ипотечных кредитов составит 7,8 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе пресс-конференции.

"Максимальных значений достигла выдача ипотеки. По нашим оценкам, по итогам 2023 года будет выдано более 2 млн кредитов на общую сумму в 7,8 трлн рублей. Предыдущий рекорд - в 2021 году - 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей", - сказал он.

Мутко отметил, что растущий ипотечный портфель должен отражать увеличение качества жизни россиян.

Глава госкомпании также рассказал об увеличении спроса на жилье в новостройках в 2023 году. В ДОМ.РФ ожидают, что по итогам года будет заключено около 750 тыс. договоров долевого участия, из них более 90% с использованием ипотеки. При этом девелоперы по итогам 2023 года запустят в строительство 47-50 млн кв. м новых проектов. Объем возводимого жилья к настоящему моменту составил 108 млн кв. м и обновил максимум 2019 года.

В 2023 году государственную поддержку (выплаты на погашение кредита или ипотека с субсидированной ставкой) на покупку жилья получили 1 млн семей, а за все время существования этих мер свои жилищные условия улучшили 3 млн семей. "Они оформили кредиты или получили выплаты на погашение на 10 трлн рублей. Для себя считаю это одним из самых важных результатов нашей работы, ведь это конкретные человеческие судьбы", - резюмировал Мутко.

Самым быстрорастущим сегментом ипотеки по итогам 2023 года он назвал индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Благодаря распространению на него льготных программ выдача кредитов на ИЖС в 2023 году выросла более чем в четыре раза, до 110 тыс. кредитов на сумму более 400 млрд рублей.