Мутко ожидает выдачи около 1,3 млн ипотек в России в 2024 году

Гендиректор ДОМ.РФ напомнил, что в 2023 году количество выданных ипотек может достичь 2 млн на общую сумму в 7,8 трлн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 1,1-1,3 млн ипотечных кредитов может быть выдано в 2024 году в РФ по сравнению с 2 млн ипотек, которые ожидаются по итогам 2023 года. Такой прогноз журналистам озвучил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе пресс-конференции.

"Следующий год будет в целом непростой. <…> Где-то в районе 1,1-1,3 млн будет [выдано ипотечных кредитов] в следующем году. До 1,5 млн кредитов - это нормальная экономическая модель", - сказал он.

Мутко напомнил, что в 2023 году количество выданных ипотек может достичь 2 млн на общую сумму в 7,8 трлн рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году - 1,9 млн кредитов на сумму в 5,7 трлн рублей.