Хуснуллин отметил высокие темпы ввода жилья в регионах России

По словам вице-премьера, плановая цель к 2030 году - строить 0,82 м на человека по стране

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Регионы РФ демонстрируют высокие объемы ввода жилья, некоторые из них завершают 2023 год с превышением планового показателя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

"У нас плановая цель к 2030 году - строить по стране 0,82 м на человека. Но по итогам этого года уже точно совершенно следующие регионы превысят показатели - Новосибирская область, Карачаево-Черкесия, Калужская область, Чечня, Адыгея, Ленинградская область", - сказал он.

Кроме того, по его словам, "прекрасную работу" демонстрирует Тюменская область, где самый большой ввод многоквартирного жилья на душу населения, а также Татарстан, который в 2023 году по вводу жилья перешагивает планку в 3,4 млн кв. м. "Практически по жилью замечаний сделать некому. Все планы либо выполняют, либо перевыполняют", - добавил Хуснуллин.