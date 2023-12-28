Минстрой утвердил проекты планировки территорий Волновахи на площади в 129 га

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов отметил, что развернута масштабная комплексная работа по восстановлению и развитию новых субъектов России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Проекты планировки территорий в центральной, южной и северной частях Волновахи утверждены приказами Минстроя Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

"Приказами Минстроя ДНР утверждены проекты планировки территорий города Волновахи, разработанные ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" по поручению Минстроя России. Это три территории в центральной, южной и северной частях города общей площадью 129 га", - говорится в сообщении.

Развернута масштабная комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых субъектов РФ, прокомментировал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов. "При разработке проектов планировки территорий в Волновахе основной акцент был сделан на развитии жилищного строительства и сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры", - цитирует его пресс-служба.

В частности, в центре города на площади более 34 га запланировано строительство девять многоквартирных домов общей площадью 21 тыс. кв. м, в которых будет проживать около 420 человек. Кроме того, предусматривается реконструкция разрушенного рынка. "В ходе военных действий в городе было разрушено почти 80% домов. Особенно сильно пострадали школы, больницы, поликлиники, городская инфраструктура. Запланированные изменения позволят создать максимально благоприятные условия для всех горожан", - рассказала директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Площадь территории подготовки проекта в южной части города составляет более 47 га. Здесь предусмотрено строительство 22 многоквартирных и 53 индивидуальных жилых домов, детского сада на 280 мест и школы на 625 мест, запланированы мероприятия по восстановлению инженерной и транспортной инфраструктуры.

На севере города территория подготовки проекта занимает более 48 га. Как уточнила Саттарова, предусмотрено строительство 25 многоквартирных и 76 индивидуальных жилых домов, детского сада на 260 мест, школы на 600 мест, больницы, подстанции скорой помощи, студенческого общежития.