В Татарстане сдали последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов

Им оказался подземный паркинг в ЖК "МЧС"

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК "МЧС", который являлся последним долгостроем в республике. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов. Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Фонда Ивана Новикова.

Отмечается, что паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Завершение строительства осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков. "Проектная документация паркинга была детально доработана, произведен демонтаж старых инженерных систем и устройство новых. В ходе выполнения работ на стилобатной части было обновлено асфальтовое покрытие, а также установлена новая детская площадка, выполнены работы по благоустройству дворовой территории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подземный паркинг в доме №1 в ЖК "МЧС" - долгострой застройщика-банкрота ООО "ФОН". Строительство проблемного дома на 527 квартир было завершено в апреле 2018 года, до этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя. Однако подземный паркинг остался недостроенным, работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года.

Отмечается, что после закрытия федерального реестра республика продолжит поддержку дольщиков ЖК "Золотая середина", которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию проблемных домов №3 и №6. Для них предназначены компенсационные дома на ул. Гареева и Аграрная. "Один из домов, на ул. Гареева, введен в эксплуатацию в августе текущего года, 150 пострадавших граждан восстановлены в правах. К строительству второго компенсационного дома Фонд планирует приступить в начале 2024 года, после получения разрешения на строительство", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в настоящий момент проектная документация дома проходит государственную экспертизу.