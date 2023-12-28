В Пермском крае обманутые дольщики восьми домов получат компенсации

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что обращаться в Фонд развития территорий для получения выплат можно уже сейчас

ТАСС, 28 декабря. Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий поддержал предложение по выплатам компенсаций обманутым дольщикам восьми домов в Пермском крае. Граждане могут уже сейчас обращаться в фонд для получения выплат, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

"Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий поддержал наше предложение по выплатам компенсаций за квартиры. Речь идет о домах по улице Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), улице Ким, 14, улице Кабельщиков, 25 и 27, улице Кедровая, 18 и 20. Изначально планировалось их достраивать, но процесс мог затянуться еще на несколько лет. После пересмотра решения права дольщиков будут восстановлены быстрее - они уже сейчас могут обращаться в фонд для получения выплат", - написал глава региона.

Махонин добавил, что по дому № 97 на улице Декабристов власти также направили в фонд ходатайство о смене способа восстановления прав дольщиков - с достройки на выплату за счет краевых компенсационных средств.

Губернатор сообщил, что документы на ввод получил долгострой по адресу: улица Юнг Прикамья, 14. "Ключи от долгожданных квартир получат 208 человек. Спасибо за оказанную поддержку федеральному и региональному Фонду развития территорий, строителям, которые, как и обещали, завершили стройку до конца года", - отметил Махонин.

Как сообщалось ранее, на начало декабря в Пермском крае в реестре проблемных домов находился 21 объект, в январе 2020 года таких объектов было 60.