В Москве в 2024 году планируют демонтировать около 200 домов в рамках реновации

На месте демонтированных или предполагаемых к сносу домов уже ведется проектирование и строительство новостроек общей площадью квартир более 4,5 млн кв. м

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты планируют демонтировать в Москве около 200 домов в рамках реализации программы реновации в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"За 2023 год завершен снос более 200 домов, с начала реализации программы по технологии "умного" сноса демонтировано порядка 340 домов. А в 2024 году планируется снести еще порядка 200 расселенных жилых зданий", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на месте демонтированных или предполагаемых к сносу домов ведется проектирование и строительство новостроек общей площадью квартир более 4,5 млн кв. м. Кроме этого, уже возвели 14 таких новостроек в 11 районах столицы, из них 10 передали под заселение.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.