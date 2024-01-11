Собянин: в Москве за 2023 год ввели в эксплуатацию 546,5 тыс. кв. м недвижимости

Также закончено благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала, открыт после реконструкции сам вокзал

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти столицы в 2023 году ввели в эксплуатацию 546,5 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 3 детских сада на 570 мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На прошлый год было намечено немало - ввести 546,5 тыс. кв. м недвижимости, в том числе три детских сада на 570 мест. Все реализовано. Закончено благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала, открыт после реконструкции сам вокзал", - написал он.

Отмечается, что территория бывшего автозавода ЗИЛ стремительно преображается. На сегодняшний день завод является одним из крупнейших проектов реорганизации промзон. Кроме того, здесь создаются жилье, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое.

Собянин подчеркнул, что в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 582,9 тыс. кв. м жилой и нежилой застройки.

"Сейчас идет реконструкция центральной спортивной арены "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова. Здесь будут проходить соревнования, в том числе международные, и тренировки по футболу и регби. За счет города строятся детско-взрослая поликлиника и пожарное депо. За счет инвесторов - технопарк "ЗИЛ", здание гостиничного типа на 909 номеров и поликлиника", - добавил мэр.