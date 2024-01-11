В Новосибирске ввод жилья вырос на треть в 2023 году

В городе ввели в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилплощади, большая часть которых - многоквартирные дома

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Ввод жилья в Новосибирске вырос почти на 29% в 2023 году по сравнению с 2022-м и составил 1,6 млн кв. м, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В 2023 году в городе Новосибирске введен в эксплуатацию 1,1 тыс. объектов общей площадью 1,6 млн кв. м жилья - 27, 7 тыс. квартир. По сравнению с прошлым годом количество введенных квадратных метров увеличилось более чем на 377 тыс.", - говорится в сообщении.

В эксплуатацию ввели 1,4 млн кв. м многоквартирных жилых домов, остальное - индивидуальное или малоэтажное жилье.

По итогам 2022 года в регионе ввели около 1,3 млн кв. м жилых площадей.