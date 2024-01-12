Собянин: около 1 тыс. пятиэтажек в Москве расселены или расселяются по реновации

По словам мэра, вторая волна расселения будет гораздо больше, чем первая, и "так будет нарастать каждый год, чтобы переселили около миллиона человек"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 1 тыс. старых пятиэтажек Москвы расселены или расселяются по программе реновации сейчас, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Мы построили уже новые жилые дома под снос тысячи пятиэтажек. Так что все, что мы говорили, выполняем, график выполняем. Дома качественные, надеюсь, комфортные", - сказал Собянин в ходе осмотра нового жилого дома, построенного по программе реновации на улице Введенского в столичном районе Коньково.

"Что еще примечательно, мы начали строить не только на новых площадках, но и на старых площадках. Здесь были пятиэтажки, мы их снесли. По сути дела, это вторая волна. Вторая волна будет гораздо больше, чем первая, и так будет нарастать каждый год, чтобы переселили около миллиона человек. Программа огромная, будем работать", - подчеркнул Собянин.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5,1 тыс. домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей.

"Для реализации программы подобрано 602 площадки общей мощностью 9,9 мон кв. м жилья. Построено 304 жилых дома общей площадью 4,3 млн кв. м", - добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.