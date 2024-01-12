Собянин: более 1,5 млн кв. м жилья введут в Москве в 2024 году по программе реновации

К переезду в новые квартиры смогут приступить еще более 50 тыс. жителей, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию по программе реновации в Москве в этом году, к переезду в новые квартиры смогут приступить еще более 50 тыс. жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В планах на 2024 год ввести более 1,5 млн кв. м нового жилья и начать переселение более 50 тыс. жителей домов. А через три-четыре года - на пике программы - будем переселять порядка 80 тыс. человек в год. Задача невероятной сложности, требующая гигантских ресурсов. Но уверен, что мы с ней справимся. Это будет наш вклад в будущее Москвы и реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", - написал мэр.

По его словам, минувший год стал самым успешным для столичной программы реновации, уточнив, что всего в программу включено 5 175 пятиэтажек. В Молжаниновском районе и поселениях Сосенское и Мосрентген переселение жителей полностью завершено. В 12 районах и поселениях оно вышло на финишную прямую. "Для строительства подобраны уже 602 площадки. Введено в эксплуатацию 304 новых дома, что позволит расселить 1 тыс. старых пятиэтажек. В проектировании и строительстве находится 413 зданий", - добавил мэр.

Среди достоинств кварталов реновации столичный градоначальник упомянул уютные дворы, просторные входные зоны с безбарьерной средой, а также квартиры с современной планировкой, площадь которых в среднем на 30% больше прежних. "Для удобства новоселов работают центры информирования по переселению, где можно проконсультироваться по всем возникающим вопросам и при необходимости получить помощь в переезде. С начала реализации программы услугами центров воспользовалось порядка 140 тыс. человек", - заключил мэр.