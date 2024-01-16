Володин предложил создать в Думе рабочую группу по проблемам ЖКХ

Спикер Госдумы рассказал о поступивших обращениях, связанных с неэффективной работой коммунальных служб, и отметил, что состояние генерирующих мощностей "не всегда находится на должном уровне"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рабочую группу для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо создать в Госдуме. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.

"Давайте с вами пригласим министра (строительства и жилищно-коммунального хозяйства), создадим в срочном порядке рабочую группу. Есть предложение, чтобы ее возглавил (вице-спикер Госдумы - прим. ТАСС) Гордеев Алексей Васильевич, и руководители профильных комитетов вошли в состав с целью выработки предложений по наведению порядка в этой сфере. С тем чтобы ответственные были определены", - сказал он.

"Ну и, конечно, коллеги, ничего личного, но, если президент видит эти проблемы и участвует в их решении, значит и нам надо выезжать на эти аварии и делать все для того, чтобы людей защитить в этой ситуации", - добавил спикер.

Во время выступления Володин рассказал о поступивших обращениях, связанных с неэффективной работой коммунальных служб, и отметил, что состояние генерирующих мощностей "не всегда находится на должном уровне".

"Те же аварии в регионах, они должны были побудить министра, заместителя уже давно внести предложения в Государственную думу, профильный комитет. Их нет. Поэтому, если только мы с себя не начнем, если только министерство не будет ответственно в решении этого вопроса, дальше будут рваться сети и дальше будут выходить из строя котлы", - отметил Володин.