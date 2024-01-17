В России спрос на новостройки вырос на 19% в IV квартале

Как отметил руководитель направления первичной недвижимости "Авито недвижимости" Дмитрий Алексеев, рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спрос на российском первичном рынке жилья в IV квартале 2023 года вырос на 19%, сообщила пресс-служба платформы "Авито недвижимость".

"В среднем по России спрос на жилье в новостройках вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом", - говорится в сообщении.

По мнению руководителя направления первичной недвижимости "Авито недвижимости" Дмитрия Алексеева, рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе. "В IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки", - приводит пресс-служба его комментарий. Причем, по словам эксперта, тренд наблюдался вне зависимости от целей приобретения квартир: и для собственного проживания, и в качестве инвестиции.

По данным платформы объявлений, особенно выделяются студии, интерес к приобретению которых увеличился на 27%. При этом за последние три месяца года предложение квартир в новом фонде выросло на 1%, а цены - на 6%.

В последнем квартале 2023 года спрос на первичном рынке вырос в 26 из 33 городов, участвовавших в исследовании классифайдера, в сравнении с III кварталом. В Красноярске интерес к приобретению жилья увеличился вдвое, в Рязани - на 69%, в Краснодаре - на 42%. Положительную динамику показали и две столицы - спрос в Москве повысился на 37%, в Санкт-Петербурге - на 1%.

За квартал цены выросли в 31 из 33 городов, участвовавших в исследовании. Исключения: Иркутск, где жилье в новостройках подешевело на 4% за объект, и Новосибирск, в котором цены не изменились. Дороже всего в IV квартале квадратный метр стоил в Сочи (369 тыс. рублей), Москве (333 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (218 тыс. рублей). Самое бюджетное жилье - в Брянске (84 тыс. рублей за кв. м), Ставрополе (88 тыс. рублей), Ульяновске и Ижевске (по 89 тыс. рублей в каждом).