Глава комитета ГД считает необходимой национализацию только отдельных объектов ЖКХ

Сергей Пахомов назвал вероятность массовой национализации минимальной

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Национализация отдельных объектов жилищно-коммунального хозяйства в России необходима, при этом вероятность массовой национализации минимальна. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Если хотите знать лично мою точку зрения, то вероятность самая минимальная. Да, нам нужно принять решение по тем котельным, которые находятся в руках, в первую очередь, иностранных собственников. Нам нужно принять решение по тем котельным, которые сегодня находятся на территории закрытых предприятий. Есть ли у этих предприятий возможности их содержать, не просто охранять, а реагировать на эти ЧП. Сейчас такой мониторинг проведем", - сказал депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Там, где необходимы изъятия, будем выходить с такими предложениями", - добавил он.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Позже депутаты совета депутатов Подольска единогласно одобрили передачу котельной в собственность муниципального образования. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена модернизация объекта.

16 января депутаты Госдумы по предложению председателя палаты Вячеслава Володина приняли решение о создании рабочей группы для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Также было решено провести парламентские слушания по проблемам ЖКХ. 17 января Володин поручил думскому комитету по строительству и ЖКХ проанализировать состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства в российских регионах.