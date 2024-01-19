Число сделок с новостройками в Москве в 2023 году стало максимальным за 15 лет

В декабре 2023 года на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано 18,9 тыс. сделок

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 166,4 тыс. сделок зарегистрировано на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы по итогам 2023 года, что на 36,3% больше, чем в 2022 году. Результат стал максимальным за 15 лет, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В январе-декабре 2023 года в Москве зарегистрировано 166 402 договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости. Данный показатель увеличился на 36,3% к 2022 году (122 049 ДДУ) и на 15,6% к аналогичному периоду 2021 года (143 985 ДДУ)", - говорится в сообщении.

По итогам 12 месяцев были обновлены ранее установленные рекорды, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Первичный рынок столичной недвижимости в 2023 году стал самым продуктивным по числу сделок за пятнадцатилетнюю историю ведения статистики", - цитирует его пресс-служба.

Отмечается, что в декабре 2023 года на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано 18,9 тыс. сделок, что на 14,6% больше результата ноября (16,5 тыс.). По отношению к декабрю 2022 года (12,2 тыс.) показатель увеличился на 54,9%.