Капитальный ремонт начался в здании президиума РАН на Воробьевых горах

Завершить все строительно-монтажные работы планируется в 2025 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы начались в январе 2024 года в здании Российской академии наук (РАН) в Москве, сообщила пресс-служба "Единого заказчика в сфере строительства", который контролирует реализацию проекта.

"В настоящее время на объекте специалисты выполняют подготовительные и демонтажные работы. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в 2025 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации "Единого заказчика", специалистам предстоит обновить фасады здания, кровлю, а также внутренние помещения зоны Б общей площадью более 14 тыс. кв. м, где располагается блок руководства и кабинеты инженерных служб. Кроме того, строители отремонтируют стилобатную часть здания, включая дождевую канализацию, наружное освещение и гранитное покрытие.

Ранее вышло постановление правительства РФ, в котором предусмотрено финансирование капитального ремонта здания по адресу Ленинский проспект, 32а, из резервного фонда правительства. Сумма финансирования - 2,1 млрд рублей. Здание закреплено на праве оперативного управления за Российской академией наук. Государственный контракт на проведение капитального ремонта в здании РАН был заключен в конце декабря 2023 года. Единственным исполнителем работ по капитальному ремонту здания назначена компания ООО "Р-Строй".

Здание предназначено для размещения президиума Российской академии наук. Там расположены помещения административного и научно-организационного назначения, столовая, конференц-зал на 1200 мест, выставочные галереи, двухъярусная автостоянка на 290 мест, а также помещение убежища гражданской обороны и др.

Здание РАН известно под неофициальным названием "Золотые мозги" из-за зеркальных стекол с золотым напылением и венчающих их декоративных металлических конструкций, за которыми скрываются трубы вытяжек, лифтовые шахты, антенны и ресторан.