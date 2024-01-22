На Ставрополье восстановят права оставшихся обманутых дольщиков в начале 2024 года

В реестре остаются 4 объекта и 36 пострадавших граждан

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Работу по восстановлению прав обманутых дольщиков завершат на Ставрополье в первом квартале 2024 года, сообщил журналистам и. о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

"В реестре остаются всего 4 объекта и 36 пострадавших граждан. Если вернуться к началу 2023 года, то в дорожной карте было почти 2 тыс. пострадавших граждан и 41 проблемный объект. <…> По одному из застройщиков ряд граждан не обратились с заявлениями о выплатах, мы нашли адреса, направили уведомления, надеюсь, в ближайшее время объекты сможем исключить из списка. Еще один объект в Кисловодске, тоже думаю, что в первом квартале мы эту работу завершим", - пояснил Савченко.

С 2013 года в Ставропольском крае восстановили права порядка 5 тыс. пострадавших участников долевого строительства по 48 домам. Права обманутых дольщиков восстанавливали с привлечением федеральных и краевых мер поддержки. Проблемные дома передавали для завершения строительства новым застройщикам, компенсировали стоимость квартир и так далее.

"За последние три года у нас не появилось ни одного нового проблемного объекта. Мы достаточно плотно мониторим ситуацию, хорошо себя показал закон о проектном финансировании, эскроу-счета", - добавил Савченко.