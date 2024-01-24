Петербург занял третье место в мире по прогнозу роста цен на элитное жилье

Согласно информации Prime Global Residential Forecast на 2024 год и с учетом данных NF Group, наибольшее увеличение стоимости элитного жилья ожидается в Окленде, Санкт-Петербурге и Мумбае

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Северная столица заняла третье место по прогнозируемому росту цен на элитное жилье в 2024 году в мировом рейтинге городов, составленном компанией Knight Frank, сообщила пресс-служба международной консалтинговой компании NF Group.

"Аналитики NF Group проанализировали исследование Global Prime Residential Forecast компании Knight Frank с учетом прогноза роста цен на элитную недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Северная столица заняла третье место в общем рейтинге городов: прогнозируется, что здесь цена за квадратный метр увеличится на 6% в течение 2024 года, превышая аналогичные показатели Дубая, Мадрида, Сиднея и Стокгольма", - говорится в сообщении компании.

Согласно прогнозам Prime Global Residential Forecast на 2024 год и с учетом данных NF Group, наибольшее увеличение стоимости элитного жилья ожидается в Окленде, Санкт-Петербурге и Мумбае, где цены за квадратный метр могут вырасти на 10%, 6% и 5,5% соответственно. За тройкой лидеров следует Дубай (+5%), который в аналогичном прогнозе на 2023 год занимал первое место с ожидаемым ростом цен на 13,5%. В Мадриде и Сиднее стоимость элитной жилой недвижимости также может вырасти на 5%, в Стокгольме - на 4,5%, а в Майами - на 4%.

Цены на элитное жилье в Москве в 2024 году могут вырасти на 3%, полагают эксперты, такой же прогноз дается для Монако и Мельбурна. Сочи с ожидаемым ростом цен на 2% стоит в одном ряду с такими городами, как Токио, Ванкувер, Шанхай, Нью-Йорк и Париж.

"Рост цен на элитное жилье в 2024 году будет в значительной мере зависеть от ввода новых проектов и от балансировки спроса и предложения. Также на показатель будут иметь влияние такие факторы, как уровень ключевой ставки ЦБ, увеличение себестоимости строительства, инфляционные ожидания, изменения валютных курсов и геополитическая ситуация в целом", - комментирует руководитель отдела элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова.

Согласно итогам 2023 года, средневзвешенная стоимость элитного жилья в новостройках Москвы составила более 1,6 млн рублей за 1 кв. м, а в Санкт-Петербурге - 630 тыс. рублей за 1 кв. м. В сравнении с 2022 годом эти показатели больше на 6% и 17% соответственно. В Сочи, по предварительным итогам года, средневзвешенная цена предложения в классе "делюкс" составила 2 ,5 млн рублей за 1 кв. м (+4% за год).